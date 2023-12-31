В Русском доме в Анкаре поздравили участников спецоперации с Новым годом

Руководитель представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко в преддверии Нового года обратился к российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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