На границе тучи ходят хмуро… И дольше в два раза. Торговле РФ и Казахстана мешают административные и инфраструктурные барьеры

Время пересечения границы с Казахстаном увеличилось в два раза. Заторы на этой важнейшей логистической локации возникают на фоне роста объёмов перевозок из Китая в Россию через территорию соседнего государства, а также из-за увеличения количества досмотров на направлении.
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