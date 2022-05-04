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Из-за «ситуации в мире» Валерий Меладзе и Вера Брежнева не выступят перед российскими туристами в турецком отеле

Из-за «ситуации в мире» Валерий Меладзе и Вера Брежнева не выступят перед российскими туристами в турецком отеле

Популярные российские певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева были вынуждены отменить концерт для российских туристов, который должен был пройти в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

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