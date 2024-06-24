В НАО началась регистрация на участие в «Чистых играх»

Регистрация на всероссийские командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые пройдут в рамках Арктического кубка чистоты, началась в регионе, 24 июня сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
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