Восстановленный по рукописям 1960-х годов вариант песни рыжеворотничкового воробья ученые Университета Буэнос-Айреса воспроизвели в городском парке Аргентины, и один из местных воробьев начал повторять ее элементы, 19 октября сообщает издание «Наука Mail».
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