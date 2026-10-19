Восстановленный по рукописям 1960-х годов вариант песни рыжеворотничкового воробья ученые Университета Буэнос-Айреса воспроизвели в городском парке Аргентины, и один из местных воробьев начал повторять ее элементы, 19 октября сообщает издание «Наука Mail».