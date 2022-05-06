Минобороны США отрицает передачу Украине данных о российском крейсере «Москва»

Как сообщили американские СМИ, Киев запросил у Вашингтона информацию о флагмане и получил подтверждениеМинобороны США не подтверждает передачу Украине разведданных о местонахождении российского крейсера «Москва» незадолго до пожара на корабле.
Как сообщили американские СМИ, Киев запросил у Вашингтона информацию о флагмане и получил подтверждениеМинобороны США не подтверждает передачу Украине разведданных о местонахождении российского крейсера «Москва» незадолго до пожара на корабле.
Свежие комментарии