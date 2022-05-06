Daily Storm

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Минобороны США отрицает передачу Украине данных о российском крейсере «Москва»

Минобороны США отрицает передачу Украине данных о российском крейсере «Москва»

Как сообщили американские СМИ, Киев запросил у Вашингтона информацию о флагмане и получил подтверждениеМинобороны США не подтверждает передачу Украине разведданных о местонахождении российского крейсера «Москва» незадолго до пожара на корабле.

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