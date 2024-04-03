Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России

Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России

Космонавту Анне Кикиной Указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. В документах сказано, что такой чести она удостоилась за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС.

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