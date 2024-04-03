Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России

Космонавту Анне Кикиной Указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. В документах сказано, что такой чести она удостоилась за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии