Карлос Сайнс: «Пока не в полной мере удовлетворены тем, как работает болид «Феррари»

Сайнс подвел итоги первых практик перед Гран-при Лас-Вегаса. По словам пилота «Феррари», он продемонстрировал неплохой темп на длинной дистанции, но надеется, что к завтрашнему дню вместе с командой сможет оптимизировать работу болида.