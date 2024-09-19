В детских садах Екатеринбурга введены масочный режим и фильтрация

В детских садах Екатеринбурга введен масочный режим. Как сообщают родители, в связи со вспышкой пневмонии в школах Академического и сезонной вспышкой заболеваемости ОРВИ, с пятницы воспитатели и администрация ДОУ просит не приводить детей с признаками простуды в группы.
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