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Царьград

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Bild: Посла России могут выдворить с церемонии ко Дню Победы в Берлине

Bild: Посла России могут выдворить с церемонии ко Дню Победы в Берлине

Посла России в ФРГ Сергея Нечаева могут выдворить с посвященной разгрому нацизма памятной церемонии в Берлине, передает Bild.

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