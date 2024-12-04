Детям участников СВО могут отменить плату за проживание в студенческих общежитиях

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель думского комитета по науке и высшему образованию, депутат фракции Сергей Кабышев планируют внести в Госдуму законопроект, который освободит детей участников СВО от платы за проживание в студенческих общежитиях.