Невероятный кульбит исполнила сегодня ночью 17-летняя девушка на автомобиле своего родственника. Во время незапланированного трюка были все риски получить серьёзные травмы в ДТП, но каскадёра спас ремень безопасности.
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