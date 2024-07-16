Разве это выдающиеся деятели культуры? Неужели они сделали что-то грандиозное или как-то особо отличились? Отмечу, что почётное звание "народный артист" достаётся именно выдающимся и особо отличившимся персонам.
За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Я уверен, что все вот такие народные из попсы уголовные преступники из-за неуплаты налогов. Об этом знают все. Но это позорище продолжается. По сути купленные эти звания дают преференции носителям этих званий. Точнее одну, самую главную преференцию - освобождение от проверки налоговой полицией. И подтверждение этому - упорное молчание в СМИ налоговой полиции. Вот кто сможет мне сказать, как уплачивала налоги с миллионных сборов та же Алла. И продолжает такие гонорары сшибать тот же Киркоров без уплаты налогов. А налоговики ответят, что это очень сложно наладить. Вот вроде наладили, начали повышать налог с больших доходов . Но с более менее честных людей, которые заявляют честно декларации. А эти "народные" поп-артисты свои декларации честно заполняют? Показали бы хоть одного такого "народного" декларацию. Было бы интересно. И ещё - пока русская культура в руках жидов(не евреев-учтите) с верху до низу она будет хиреть и хиреть. Что и происходит сейчас.
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45 мин.
И
Иван
Верно, таких несоответствий множество. Тут просто надо в Думе предложить систему лишения звания, как это в Армии. Вот и вот,- параграфы/статьи, за которые эти звания "Заслуженный" и "Народный" обнулёвываются. Если примут такой закон, то просто: по статье такой-то - несоответствие присвоенному званию. Профессию ведь не заберёшь, продолжай себе и дальше делать,что и раньше делал. Просто, как 2 пальца... облизать. Иван Ше.
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40 мин.
АС
Анатолий Страшко
Автору статьи спасибо за то что эту тему поднял. Я с ужасом представил, что Милявская Лолита скоро к "народной" раком, как её на бесовщине показывали, приползёт. А читателям предлагаю дополнять в комментариях ещё таких "народных". Знаю из бесед со знакомыми, что их таких "народных" у нас много. Для примера - Дмитрий Назаров , он ведь "народный" , а где он сейчас? Вот таким надо присваивать звание новое -"антинародный". Читатели , не поленитесь, откройте списки народных в сети, не торопясь просмотрите. Много интересного увидите и узнаете.
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34 мин.
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