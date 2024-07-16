За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания

АС Анатолий Страшко Я уверен, что все вот такие народные из попсы уголовные преступники из-за неуплаты налогов. Об этом знают все. Но это позорище продолжается. По сути купленные эти звания дают преференции носителям этих званий. Точнее одну, самую главную преференцию - освобождение от проверки налоговой полицией. И подтверждение этому - упорное молчание в СМИ налоговой полиции. Вот кто сможет мне сказать, как уплачивала налоги с миллионных сборов та же Алла. И продолжает такие гонорары сшибать тот же Киркоров без уплаты налогов. А налоговики ответят, что это очень сложно наладить. Вот вроде наладили, начали повышать налог с больших доходов . Но с более менее честных людей, которые заявляют честно декларации. А эти "народные" поп-артисты свои декларации честно заполняют? Показали бы хоть одного такого "народного" декларацию. Было бы интересно. И ещё - пока русская культура в руках жидов(не евреев-учтите) с верху до низу она будет хиреть и хиреть. Что и происходит сейчас.

И Иван Верно, таких несоответствий множество. Тут просто надо в Думе предложить систему лишения звания, как это в Армии. Вот и вот,- параграфы/статьи, за которые эти звания "Заслуженный" и "Народный" обнулёвываются. Если примут такой закон, то просто: по статье такой-то - несоответствие присвоенному званию. Профессию ведь не заберёшь, продолжай себе и дальше делать,что и раньше делал. Просто, как 2 пальца... облизать. Иван Ше.