Сливочное масло оставляет желать лучшего – Роскачество огласило худшие марки, где только пальма и ни грамма сливок Евгения КомароваСливочное масло занимает важное место в рационе россиян, что делает его предметом пристального внимания со стороны потребителей и контролирующих органов.