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Шольц обругал критиковавших его за Украину политиков

Шольц обругал критиковавших его за Украину политиков

Шольц грубо обозвал оппонентов за требование увеличить поддержку Киева Один из депутатов от партии «Зеленых» Себастьян Шефер рассказал изданию Politico, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на частном мероприятии в Берлине оскорбил критиков его политики по Украине.

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