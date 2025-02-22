Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

На заседании райисполкома рассмотрели готовность аграриев к весенним полевым работам.

На заседании райисполкома рассмотрели готовность аграриев к весенним полевым работам.

Провести посевную кампанию со строгим соблюдением технологической и производственной дисциплины - такую задачу на заседании райисполкома, где рассматривался вопрос ´О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций района к проведению весенних полевых работ´, поставил перед аграриями, соответствующими службами, специалистами управления по сельском .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх