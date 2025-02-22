На заседании райисполкома рассмотрели готовность аграриев к весенним полевым работам.

Провести посевную кампанию со строгим соблюдением технологической и производственной дисциплины - такую задачу на заседании райисполкома, где рассматривался вопрос ´О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций района к проведению весенних полевых работ´, поставил перед аграриями, соответствующими службами, специалистами управления по сельском .