На заседании райисполкома рассмотрели готовность аграриев к весенним полевым работам.

Провести посевную кампанию со строгим соблюдением технологической и производственной дисциплины - такую задачу на заседании райисполкома, где рассматривался вопрос ´О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций района к проведению весенних полевых работ´, поставил перед аграриями, соответствующими службами, специалистами управления по сельском .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии