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Китайские маузеры

Китайские маузеры Копия пистолета фирмы «Маузер» К96, использовавшегося в ходе осеннего восстания 1 августа 1927 года.

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