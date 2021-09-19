В Заполярье с военнослужащими дальней авиации провели занятие о вреде алкоголя, наркотических средств и табакокурения

В завершении ребята ответили на вопросы учебной викторины, которая вместила в себя аспекты тематики занятия.
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