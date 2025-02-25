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Эксперты: Минобороны не останавит Курскую операцию до полного уничтожения врага

Эксперты: Минобороны не останавит Курскую операцию до полного уничтожения врага

О планах по полному разгрому противника в Курской области рассказал полковник запаса, военный аналитик Аслан Нахушев.

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