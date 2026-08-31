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Рязанские новости

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В Новомичуринске столкнулись мотоцикл и легковушка

В Новомичуринске столкнулись мотоцикл и легковушка

В аварии столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и мотоцикл «CF Мото», оба водителя с травмами госпитализированы.

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