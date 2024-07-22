Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении женщины в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором сообщалось о том, что вымогатели требуют от детей пенсионерки из Московской области по 500 тысяч рублей, чтобы их мать вернулась домой.
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