Таинственные обитатели антарктических пещер: ученые обнаружили следы неизвестных организмов Ирина ВальковаВ самом сердце самого холодного континента Земли, под многометровыми пластами антарктического льда, учёные обнаружили следы существ, которых, возможно, никогда ранее не видел человек.
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