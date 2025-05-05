Таинственные обитатели антарктических пещер: ученые обнаружили следы неизвестных организмов Ирина ВальковаВ самом сердце самого холодного континента Земли, под многометровыми пластами антарктического льда, учёные обнаружили следы существ, которых, возможно, никогда ранее не видел человек.