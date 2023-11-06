На выставке "Россия" на ВДНХ открылась экспозиция Санкт-Петербурга

В первый день работы международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась экспозиция Санкт-Петербурга, которая удивляет атмосферой красоты города, созданной при помощи инновационных технологий и мультимедийных интерактивов.
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