Экс-защитник «Торпедо» и «Металлурга» Хольм перешел в «Эребру». Контракт – до 2025 года

Экс-защитник «Металлурга» Филип Хольм перешел в «Эребру», контракт – до 2025 года. Игрок также выступал в КХЛ за «Торпедо», а прошлый сезон провел в «Йокерите» (39 матчей в регулярном чемпионате, 10+15 и «минус 1» при среднем времени 21:25).
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