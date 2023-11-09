«Волшебный участок»: Гнома-матершинника вызывали?

На волне популярности семейных сказок – кинематографический год начался «Чебурашкой», а к ключевому предновогоднему сезону осенних каникул подошел с «По щучьему велению» – онлайн-кинотеатр Okko выпускает «Волшебный участок», где «реальный пацан» Коля Наумов встречается с разного рода нечистью, в том числе с харизматичным гномом-матершинником в исполнении комика Ильи Соболева.
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