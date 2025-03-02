В ЦИК Абхазии объявили о победе Гунбы на выборах президента

По итогам второго тура выборов Будра Гунба избран президентом Абхазии. Об этом свидетельствует предварительный итог подсчета голосов, который огласил в воскресенье, 2 марта, председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.
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