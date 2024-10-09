Рабочий упал с высоты и разбился. Он работал на крыше детсада по улице Заозерной. По информации следкома, 55-летний мужчина находился на высоте без страховки и средств защиты.
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Рабочий упал с высоты и разбился. Он работал на крыше детсада по улице Заозерной. По информации следкома, 55-летний мужчина находился на высоте без страховки и средств защиты.