Суд обязал оснастить медкабинеты в гимназии и детсаду Кимовского района необходимым оборудованием

Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что медицинские кабинеты гимназии №6 и детского сада №5 в Кимовском районе не были оснащены необходимым оборудованием — посиндромными укладками медикаментов и перевязочными материалами для оказания неотложной медицинской помощи, тонометрами, носилками, весами, комплектом воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот", стетофонендоскопами и др.