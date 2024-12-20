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Суд обязал оснастить медкабинеты в гимназии и детсаду Кимовского района необходимым оборудованием

Суд обязал оснастить медкабинеты в гимназии и детсаду Кимовского района необходимым оборудованием

Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что медицинские кабинеты гимназии №6 и детского сада №5 в Кимовском районе не были оснащены необходимым оборудованием — посиндромными укладками медикаментов и перевязочными материалами для оказания неотложной медицинской помощи, тонометрами, носилками, весами, комплектом воздуховодов для искусственного дыхания &quot;рот в рот&quot;, стетофонендоскопами и др.

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