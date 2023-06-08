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«Выведет из строя любой танк НАТО на расстоянии до 100 километров»: В России испытывают новое ракетное оружие «Гермес»

«Выведет из строя любой танк НАТО на расстоянии до 100 километров»: В России испытывают новое ракетное оружие «Гермес»

Вчера 4,9K прочитали Источник изображения: соцсети Российский оборонный комплекс всегда славился передовыми разработками, очередную новинку для наших военных готовят специалисты корпорации «Ростех», а именно специалисты тульского КБ Приборостроения.

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