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RT Russia

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Лукашенко: изменения в ядерной доктрине России охладили горячие головы на Западе

Лукашенко: изменения в ядерной доктрине России охладили горячие головы на Западе

Обновление российской ядерной доктрины охладило «горячие головы» на Западе, в противном случае они бы уже бомбили и Россию, и Белоруссию своими дальнобойными ракетами, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

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