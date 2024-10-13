Лукашенко: изменения в ядерной доктрине России охладили горячие головы на Западе

Обновление российской ядерной доктрины охладило «горячие головы» на Западе, в противном случае они бы уже бомбили и Россию, и Белоруссию своими дальнобойными ракетами, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
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