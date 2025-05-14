Более 6 тысяч пропавших в СВО найдены: Москалькова о результатах работы

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в Екатеринбурге сообщила, что в ходе сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом удалось установить судьбу более 6 тысяч пропавших без вести в СВО.
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