Более 6 тысяч пропавших в СВО найдены: Москалькова о результатах работы

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в Екатеринбурге сообщила, что в ходе сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом удалось установить судьбу более 6 тысяч пропавших без вести в СВО.