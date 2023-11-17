Зеленский пожаловался на США: Отдали все снаряды Израилю

Украинская армия ощущает острый снарядный голод из-за конфликта на Ближнем Востоке.По словам Владимира Зеленского, у ВСУ практически не осталось снарядов самого ходового 155 мм калибра, но их негде достать, так как спецоперация Израиля в секторе Газа истощает и без того скудные запасы снарядов на Западе.