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Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита в матче ЦСКА – «Зенит»

3-го сентября в 7 туре РПЛ на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве ЦСКА сыграет с «Зенитом». Начало встречи – в 17:30.

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