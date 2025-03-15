В рамках конференции в Казани приняли резолюцию по спасению снежных барсов

Резолюция по спасению снежных барсов была принята в ходе международной конференции в Казани. Об этом 15 марта сообщила директор Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Дарья Петрова.
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