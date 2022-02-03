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Усыновленный 45 лет назад в Казахстане житель Минска ищет родных (видео)

Усыновленный 45 лет назад в Казахстане житель Минска ищет родных (видео)

Житель столицы Беларуси в 46 лет узнал, что он приемный ребенок. Чета военнослужащих забрала его из дома ребенка Усть-Каменогорска в 1977 году, а позже семья переехала в Беларусь.

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