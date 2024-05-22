Страна и люди
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Страна и люди

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«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

Крымский кинодокументалист Константин Ковригин в авторской колонке для «ПолитНавигатора» делится впечатлениями от посещения Геническа – самого близкого к полуострову города Херсонской области, теперь тоже вернувшегося в состав России.

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Комментарии
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лина любимцева
Этот пасквиль - полная НАГЛАЯ ЛОЖЬ!! Не верьте ни единому слову в этом пасквиле!! Кроме того, черной икры в Геническе отродясь никогда НЕ БЫЛО!! С чего бы это? А осуждать людей за то, что они рыбу ловят, когда рядом море и Сиваш - это кем нужно быть?!! Какая халява? Он сам халявщик, коль зарабатывает на лжи!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Геническ, до революции входил в состав Крыма. и никогда там не было  украинства... Поселок Счастливцево на Арабатской Стрелке. Там еще до революции, была открыта русскоязычная школа. И за все время, как в 1956 году север Арабатской Стрелки передали в состав Херсонской области. выведя из состав Крымской области, школа оставалась русскоязычной. До 2014 года. После госпереворота в Куеве, школу решили сделать украиноязычной. НО! Директор школы  была категорически против этого. И ЕЕ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ.  А в школе сделали преподавание всех предметов на украинском языке. До этого украинский язык и литература были в школе рядовыми  предметами. Но преподавание физики там, математики и т.д. было на русском языке.
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12 час.
лл
лина любимцева
ЧТО ставите  отрицательные оценки мне? ЧТО ПРАВДУ НАПИСАЛА - про БРЕХУНА?!!
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