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Харрис хочет отменить в США систему освобождения под залог

Вице-президент США и кандидат на должность главы государства Камала Харрис полагает, что Соединенные Штаты должны отказаться от системы освобождения под залог, заявил телеканалу Fox News ее представитель Джеймс Сингер.

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