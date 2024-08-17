Харрис хочет отменить в США систему освобождения под залог

Вице-президент США и кандидат на должность главы государства Камала Харрис полагает, что Соединенные Штаты должны отказаться от системы освобождения под залог, заявил телеканалу Fox News ее представитель Джеймс Сингер.
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