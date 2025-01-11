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Дубинский заявил, что поведение Зеленского говорит о патовой ситуации для Киева

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО за подозрение в госизмене, в своем Telegram-канале заявил, что поведение главы киевского режима Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины.

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Комментарии
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lakmus
&quot;Дубинский, который находится в СИЗО за подозрение в госизмене, в своем Telegram-канале заявил&quot; - уже смешно, это же получается не СИЗО, а элитный отель.
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