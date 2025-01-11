Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО за подозрение в госизмене, в своем Telegram-канале заявил, что поведение главы киевского режима Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины.
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