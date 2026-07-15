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Месси вчетверо превзошел Роналду по «гол плюс пас» на ЧМ-2026: у Лео 12 очков, у Криштиану – 3

Лионель Месси увеличил отрыв от Криштиану Роналду в категории «гол плюс пас» на ЧМ-2026. В среду, 15 июля, 39-летний нападающий сборной Аргентины дважды результативно ассистировал своим партнерам в полуфинальном матче с соперниками из Англии (2:1).

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