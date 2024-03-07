Единственное действие, которое нужно совершить, чтобы свести с ума любую женщину

Она сказала, что ты некрасивый, ты поработал над своим образом (сделал причёску, купил новую одежду), она сказала, что у тебя плохое тело, ты записался в спортивный зал, начал держать диету, она назвала тебя бедным, ты устроился на вторую работу, накопил денег, открыл бизнес, купил дорогую машину и ….