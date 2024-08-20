В Новосибирске откроют завод по производству виниловых пластинок

Предприятие станет вторым подобным в стране. Ожидается, что оно заработает уже в следующем году.Старейший отечественный музыкальный лейбл "Фирма Мелодия" намерена построить в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии