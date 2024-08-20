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В Новосибирске откроют завод по производству виниловых пластинок

В Новосибирске откроют завод по производству виниловых пластинок

Предприятие станет вторым подобным в стране. Ожидается, что оно заработает уже в следующем году.Старейший отечественный музыкальный лейбл "Фирма Мелодия" намерена построить в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок.

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