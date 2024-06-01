Стало известно, как выглядит тайный зять Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анну сфотографировали с мужем, которого она скрывала много лет. Пара познакомилась 10 лет назад во время учебы в США, а сегодня вместе приехала на похороны звезды сериала “Моя прекрасная няня”.
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