Новый вид мошенничества: «сотовые операторы» присылают код, который дает доступ в приложения онлайн-банков

В Свердловской области выявили новый вид мошенничества. От лжеоператоров сотовой связи пользователям поступает информация о смене тарифного плана или истечении действия сим-карты, а затем отправляют на номер телефона код.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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