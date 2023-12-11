РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Новый вид мошенничества: «сотовые операторы» присылают код, который дает доступ в приложения онлайн-банков

Новый вид мошенничества: «сотовые операторы» присылают код, который дает доступ в приложения онлайн-банков

В Свердловской области выявили новый вид мошенничества. От лжеоператоров сотовой связи пользователям поступает информация о смене тарифного плана или истечении действия сим-карты, а затем отправляют на номер телефона код.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх