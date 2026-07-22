На Первой Сормовской линии появился остановочный пункт по просьбам нижегородцев

В Нижнем Новгороде на Первой Сормовской линии появился новый остановочный пункт «Юдинцева». Сделать остановку у посёлка Юдинцева в Канавинском районе просили сами пассажиры, рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
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