На Первой Сормовской линии появился остановочный пункт по просьбам нижегородцев

В Нижнем Новгороде на Первой Сормовской линии появился новый остановочный пункт «Юдинцева». Сделать остановку у посёлка Юдинцева в Канавинском районе просили сами пассажиры, рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.