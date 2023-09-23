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Льюис Хэмилтон о 7-м месте в квалификации: «На 100% очевидно, что дело в концепции болида»

«Вчера был плохой день. Каждый уик-энд из трех дней хотя бы один получается плохим. Вчера был не очень хороший баланс, мы внесли несколько изменений и хорошо поработали за ночь – и сегодня машина ощущалась в целом довольно неплохо.

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