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Форвард «Балтики» Оффор — о самом быстром голе в матчах открытия РПЛ: «Уникальное достижение»

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор высказался о своем рекорде.Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор высказался о своем рекорде.

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