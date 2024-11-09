Умер Тони Тодд, актер из фильмов «Кэндимен» и «Пункт назначения». Фото: Фото: GLOBAL LOOK PRESS. В возрасте 69 лет умер американский актер, сценарист, режиссер, продюсер Тони Тодд, который известен публике по своим ролям в фильмах ужасов «Кэндимен» и «Пункт назначения».
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