Умер Тони Тодд, актер из фильмов «Кэндимен» и «Пункт назначения». Фото: Фото: GLOBAL LOOK PRESS. В возрасте 69 лет умер американский актер, сценарист, режиссер, продюсер Тони Тодд, который известен публике по своим ролям в фильмах ужасов «Кэндимен» и «Пункт назначения».