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Сетецентрическая биовойна: заживём на патогенах

Сетецентрическая биовойна: заживём на патогенах

Необъявленная биологическая война, которую развязали против человечества США и коллективный Запад, стала более опасной Англия - биосмерти податель Британия на днях приняла Стратегию национальной биологической безопасности и в ней вылезли зловещие замыслы англосаксов, по иезуитской традиции обернутых в якобы благие помыслы.

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Архангел
https://tvzvezda.ru/news/2023620057-MFlOO.html/player/
Угроза для всего человечества: что стоит за экспериментами США по арбовирусным инфекциям
Телеканал «Звезда»
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2 д.
А
Архангел
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Вести в 20:00. Минобороны РФ сообщило о бесчеловечных опытах в украинских биолабораториях
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2 д.

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