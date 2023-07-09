Необъявленная биологическая война, которую развязали против человечества США и коллективный Запад, стала более опасной Англия - биосмерти податель Британия на днях приняла Стратегию национальной биологической безопасности и в ней вылезли зловещие замыслы англосаксов, по иезуитской традиции обернутых в якобы благие помыслы.