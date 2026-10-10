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Трамп рассматривает участие США в ударах Саудовской Аравии по хуситам после атаки на аэропорт Эр-Рияда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

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