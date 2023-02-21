В курортных районах Турции ощутили толчки от новых землетрясений

На юго-востоке Турции зафиксировали толчки от новых землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости. Власти попросили жителей не приближаться к т береговой линии из-за риска возникновения цунами после подземных толчков в турецкой провинции Хатай.
На юго-востоке Турции зафиксировали толчки от новых землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости. Власти попросили жителей не приближаться к т береговой линии из-за риска возникновения цунами после подземных толчков в турецкой провинции Хатай.
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